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На МКАД «Рено» снес столб
Источник материала: Навiны
На МКАД легковой «Рено» снес осветительную мачту — автомобиль серьезно пострадал.
Как сообщила представитель ОГАИ Заводского района столицы Анастасия Забавская, 56-летний водитель не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в столб.
С травмами разной степени тяжести мужчину доставили в больницу.
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На МКАД легковой «Рено» снес осветительную мачту — автомобиль серьезно пострадал.
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