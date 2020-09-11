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На МКАД «Рено» снес столб

11.09.2020 13:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На МКАД легковой «Рено» снес осветительную мачту — автомобиль серьезно пострадал.

На МКАД «Рено» снес столб

Как сообщила представитель ОГАИ Заводского района столицы Анастасия Забавская, 56-летний водитель не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в столб.

С травмами разной степени тяжести мужчину доставили в больницу.

 

 
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На МКАД легковой «Рено» снес осветительную мачту — автомобиль серьезно пострадал.
 
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