В выходные в Польше, Литве, Украине и Грузии состоится акция Light for Belarus

В ближайшие выходные будет проведена акция Light for Belarus. Отдельные учреждения культуры в Польше, а также в Литве, Украине и Грузии будут освещать свои фасады в цветах бело-красно-белого флага.

«Польша поддерживает Беларусь в ситуации, которая вспыхнула месяц назад — не только символически, у нас есть реальная программа помощи. Но и символический аспект тоже очень важен, чтобы напоминать миру, что происходит что-то неладное у нашего соседа, в важной европейской стране, которой является Беларусь», — приводит polskieradio.pl слова замминистра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селин.

В бело-красно-белых цветах будет освещен в частности Музей Фредерика Шопена в Варшаве. По словам представитель Национального института Шопена Александра Лясковского: «12 и 13 сентября с 20 часов фасад Музея Фредерика Шопена со стороны Вислы будет освещен цветами исторического флага Беларуси».

Организаторы акции #lightforbelarus — Министерство культуры и национального наследия Польши, Институт Адама Мицкевича и Национальный культурный центр — надеются, что к акции присоединятся как учреждения, так и жители Польши. В случае невозможности использования световой проекции можно присоединиться к акции, повесив флаг или символически используя цвета исторического флага Беларуси в помещении своего учреждения.

К инициативе Light For Belarus может присоединиться любой желающий. Достаточно вывесить флаг, наклеить на окно его распечатку или выделить окно в бело-красно-белых цветах.