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Видеофакт: частный гидроплан потерпел крушение
11.09.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Легкомоторный гидросамолет Cessna потерпел крушение на Халактырском озере близ Петропавловска-Камчатского.
© Photo : СК Беларуси
По информации Главного управлении МЧС России, во время взлета один из поплавков гидроплана, расположенный на крыле, отломился. Судно накренилось и перевернулось.
В гидроплане в момент аварии находился один человек. Пилоту удалось самостоятельно выбраться на фюзеляж. Затем спасатели на лодке доставили мужчину его берегу. Сообщается, что медицинская помощь мужчине не потребовалась.
Самолет и прибрежную акваторию осмотрели водолазы специализированной-спасательной части.
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Судно накренилось и перевернулось во время взлета в Петропавловске-Камчатском. Смотрите на видео, что произошло.
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