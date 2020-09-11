Видеофакт: частный гидроплан потерпел крушение

Источник материала: Sputnik Беларусь

Легкомоторный гидросамолет Cessna потерпел крушение на Халактырском озере близ Петропавловска-Камчатского.

По информации Главного управлении МЧС России, во время взлета один из поплавков гидроплана, расположенный на крыле, отломился. Судно накренилось и перевернулось.

В гидроплане в момент аварии находился один человек. Пилоту удалось самостоятельно выбраться на фюзеляж. Затем спасатели на лодке доставили мужчину его берегу. Сообщается, что медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Самолет и прибрежную акваторию осмотрели водолазы специализированной-спасательной части.

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