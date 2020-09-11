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Видеофакт: частный гидроплан потерпел крушение

11.09.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Легкомоторный гидросамолет Cessna потерпел крушение на Халактырском озере близ Петропавловска-Камчатского. 

© Photo : СК Беларуси
Завершено расследование дела о падении гидроплана под Браславом

По информации Главного управлении МЧС России, во время взлета один из поплавков гидроплана, расположенный на крыле, отломился. Судно накренилось и перевернулось.

В гидроплане в момент аварии находился один человек. Пилоту удалось самостоятельно выбраться на фюзеляж. Затем спасатели на лодке доставили мужчину его берегу. Сообщается, что медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Самолет и прибрежную акваторию осмотрели водолазы специализированной-спасательной части.

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Судно накренилось и перевернулось во время взлета в Петропавловске-Камчатском. Смотрите на видео, что произошло.
 
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