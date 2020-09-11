Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен - Sputnik. Российские истребители Су-30СМ заставили совершить посадку условно угнанный военно-транспортный самолет, об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В соответствии с планом проведения совместных мероприятий объединенной системы ПВО государств-участников СНГ сегодня проводится тренировка с органами управления и дежурными силами по противовоздушной обороне. Предметом "угона", согласно легенде маневров, стал транспортник Ан-26 белорусских ВВС.

"Экипажи российских истребителей Су-30СМ с аэродрома Курск по данным радиолокационной разведки были подняты в воздух для принуждения к посадке угоняемого воздушного судна. Роль угоняемого воздушного судна выполнял экипаж самолета Ан-26 ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, который осуществлял полет по заданию тренировки", - пояснили в ведомстве.

Согласно заданию экипажи истребителей обнаружили Ан-26 и, получив команду с земли, взяли на сопровождение угоняемое судно, принудив его к посадке на аэродром.

Минобороны сообщает, что центр управления Воздушно-космических сил дал высокую оценку совместной работе экипажей. Всего экипажи самолетов Су-27, Су-30СМ, МиГ-31, МиГ-29 в ходе учений поднимались в воздух для решения задач принуждения к посадке 17 раз.

К маневрам ПВО стран СНГ, которые проводятся раз в два года, привлечены боевые расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск, а также экипажи воздушных судов Беларуси и России.

В ходе тренировки дежурные силы объединенной системы противовоздушной обороны проверят полетами контрольных целей, оценят действия органов управления сторон по воздушным судам-нарушителям государственных границ, судам-нарушителям порядка использования воздушного пространства и угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

На практике проверяются алгоритмы действий в различных ситуациях, вопросы взаимодействия при совместном выполнении задач.