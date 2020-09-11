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Ubisoft анонсировала ремейк Prince of Persia: The Sands of Time (видео)

11.09.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Издатель Ubisoft объявил о разработке ремейка экшена Prince of Persia: The Sands of Tiime. Обновленная версия игры создается для Xbox One, PlayStation 4 и ПК, релиз назначен на 21 января следующего года.

В компании отметили, что это не ремастер или перезапуск игры, а именно ремейк. Студии Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai переделали The Sands of Time с нуля на движке AnvilNext Engine, для анимации использовали технологию захвата движений, а геймплей адаптировали под более современный формат — все-таки оригинальный экшен вышел в 2003 году. Правда, визуально игра все равно смотрится заметно устаревшей:

Игра будет стоить $40. Помимо консолей текущего поколения, экшен будет доступен и на Xbox Series S/X и PlayStation 5 через обратную совместимость.

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Издатель Ubisoft объявил о разработке ремейка экшена Prince of Persia: The Sands of Tiime. Обновленная версия игры создается для Xbox One, PlayStation 4 и ПК, релиз назначен на 21 января...
 
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