ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владелец обратился в ОВД с заявлением о повреждении человеком в черном его Volkswagen. Каков ответ?

11.09.2020 13:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Дмитрий из Солигорска опубликовал в соцсетях письмо из РОВД — ответ на его заявление. По словам мужчины, 10 августа неизвестный ударом ноги повредил его Volkswagen Touareg. На двери осталась вмятина и даже след от обуви. Дмитрий настаивает, что побил машину сотрудник ОМОН. Однако доподлинно установить этот факт невозможно.

Дмитрий утверждает: «10 августа сотрудники ОМОН побили мою машину и „арестовали“ (вероятно, имеется в виду задержали. — Прим. Onliner)». Мужчина не захотел как-либо пояснить эти слова, заявив, что намерен «разобраться самостоятельно».

Владелец обратился в ОВД с заявлением о повреждении человеком в черном его Volkswagen. Каков ответ?

После случившегося автовладелец написал заявление в РОВД с просьбой привлечь к ответственности неустановленное лицо. На днях пришел ответ. В нем сказано, что вынесено постановление о прекращении дела в связи с неустановлением лица, подлежащего административной ответственности.

Владелец обратился в ОВД с заявлением о повреждении человеком в черном его Volkswagen. Каков ответ?

Дмитрий пишет, что не ждал другого ответа и не удивлен: «В милиции так настаивали, чтобы я хотя бы написал заявление по машине. Мне было смешно, но решил проверить. Потом дело забрал другой сотрудник. Звонил мне в воскресенье и еще раз уточнял все. А сегодня получил ответ».

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий из Солигорска опубликовал в соцсетях письмо из РОВД — ответ на его заявление. По словам мужчины, 10 августа неизвестный ударом ноги повредил его Volkswagen Touareg....
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Тихановская — кандидат на премию имени Сахарова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика