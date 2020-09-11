Владелец обратился в ОВД с заявлением о повреждении человеком в черном его Volkswagen. Каков ответ?

Источник материала: Onliner

Дмитрий из Солигорска опубликовал в соцсетях письмо из РОВД — ответ на его заявление. По словам мужчины, 10 августа неизвестный ударом ноги повредил его Volkswagen Touareg. На двери осталась вмятина и даже след от обуви. Дмитрий настаивает, что побил машину сотрудник ОМОН. Однако доподлинно установить этот факт невозможно.

Дмитрий утверждает: «10 августа сотрудники ОМОН побили мою машину и „арестовали“ (вероятно, имеется в виду задержали. — Прим. Onliner)». Мужчина не захотел как-либо пояснить эти слова, заявив, что намерен «разобраться самостоятельно».





После случившегося автовладелец написал заявление в РОВД с просьбой привлечь к ответственности неустановленное лицо. На днях пришел ответ. В нем сказано, что вынесено постановление о прекращении дела в связи с неустановлением лица, подлежащего административной ответственности.





Дмитрий пишет, что не ждал другого ответа и не удивлен: «В милиции так настаивали, чтобы я хотя бы написал заявление по машине. Мне было смешно, но решил проверить. Потом дело забрал другой сотрудник. Звонил мне в воскресенье и еще раз уточнял все. А сегодня получил ответ».

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