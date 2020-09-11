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Официально: Лукашенко приедет в Россию 14 сентября
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко прибудет в Россию с визитом в понедельник, 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
«Возможно, мы проинформируем вас об итогах этих переговоров. Мы обязательно постараемся это сделать», — добавил Песков.
В каком городе пройдет встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, будет уточнено позднее.
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Александр Лукашенко прибудет в Россию с визитом в понедельник, 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Meduza....
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