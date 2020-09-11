Официально: Лукашенко приедет в Россию 14 сентября

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко прибудет в Россию с визитом в понедельник, 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Meduza. По словам Пескова, подписания документов и пресс-конференции во время визита не планируется.

«Возможно, мы проинформируем вас об итогах этих переговоров. Мы обязательно постараемся это сделать», — добавил Песков.

В каком городе пройдет встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, будет уточнено позднее.