Крепкий середняк. Какие ноутбуки, смартфоны и наушники покупают в Каталоге Onliner?

Источник материала: Onliner

Вопреки нашей еженедельной традиции в этой подборке мы так и не смогли собрать для вас хорошие скидки в каталоге. Нет, мы правда пытались, но невнятная ситуация на валютном рынке не способствует тому, чтобы магазины снижали цены на ходовые товары: скорее, увы, наоборот. Возможно, внимательные пользователи и искатели акций смогут найти что-то нужное для себя сами, с помощью фильтра «Суперцена». Мы же решили проанализировать покупки в каталоге в августе по популярным категориям — ноутбукам, мобильным телефонам и наушникам — и попробовать выбрать идеальные девайсы по версии большинства белорусов.

Ноутбуки

Как и товары во многих других разделах, в августе ноутбуки покупали очень активно. Повышенный спрос подогревался не только растущим курсом доллара, а следом за ним и ценой, но и подготовкой школьников и студентов к новому учебному году. Кстати, прямо сейчас мы работаем над обзором удачных, на наш взгляд, бюджетных лэптопов и уже совсем скоро представим его вашему вниманию. Лидерство по заказам обычно безоговорочно удерживает Lenovo, и мы уже писали об этом, называя ноутбуки этой фирмы «народными». Но август стал во всех отношениях необычным, и неожиданно для всех вперед, пусть и ненамного вырвался ASUS. Если говорить о процентном соотношении, то спрос распределился следующим образом: ASUS — 32%, Lenovo — 30%, остальные существенно меньше. Для наглядности здесь и далее отобразим данные на диаграмме.





Итак, что же такое идеальный ноутбук августа по версии пользователей нашего каталога? В первую очередь, это процессор Intel Core i5 — 28%. Как показывает анализ, решения на базе Ryzen 5 от AMD покупают хоть и активно, но все же не в таком количестве (около 20% заказов). На третьем месте по популярности ноутбуки на базе Intel Core i7 — около 18%.





Видеокарта в ноутбуке нужна не всем, однако 57% пользователей предпочли бы иметь что-то получше «встройки».





Что касается оперативной памяти, то на сегодняшний день 4 гигабайта — это уже маловато. Большинство покупаемых моделей — это 8 и 16 гигабайт, больше — уже редкость, меньше — скорее вынужденная необходимость.





Немаловажная характеристика — это диагональ экрана. Как и большинство наших пользователей, считаем, что 15 дюймов — это золотая середина между удобством работы и портативностью.





На разрешении экрана подробно останавливаться не будем, так как подавляющее большинство ноутбуков покупают с Full HD. А вот технология экрана — это уже интереснее. Если не сильно заморачиваться с неймингом и патентами и принять все IPS-подобные матрицы за IPS, то мы увидим, что увеличенные углы обзора предпочли 3/4 наших пользователей. И это даже несмотря на более высокую цену. OLED-экраны, а также матрицы VA в сумме составили менее одного процента от общего количества.





Последняя ключевая, на наш взгляд, характеристика — это тип накопителя. «Тяжелеющие» с каждым днем приложения и операционная система не оставляют выбора покупателем, и SSD сегодня — это скорее необходимость, нежели приятная опция.





Итак, если выбирать ноутбук «средний, как у всех», то с помощью наших фильтров получаем что-то вроде этого. Цены разные и зависят также от других параметров: актуальности платформы, модели видеокарты, наличия операционной системы, частоты обновления экрана и т. д.

Мобильные телефоны

Здесь все без сюрпризов. Свои деньги уверенно отрабатывают смартфоны от Xiaomi, и почти треть от всех заказов августа в мобильных телефонах тому подтверждение. Чуть меньше, но все равно немалую долю рынка удерживает Samsung, следом за ним расположился IPhone. Чуть больше четверти всех заказов пришлось на остальные бренды, среди которых Huawei, Honor, некогда легендарная Nokia и другие.





В отличие от ноутбука, ключевой для выбора характеристикой смартфона оказался цвет. Черный и белый, естественно, впереди — половина заказов были именно на эти оттенки. Неожиданно популярными оказались синий и зеленый цвета, а вот золотистый и серебристый уже не в фаворитах.





Оперативной памяти, как и в ноутбуках, с каждым годом и обновлением приложений и ОС хочется все больше. Большинство выбирает смартфоны с 4 или даже 6 гигабайтами RAM.





С развитием мобильных технологий «тяжелеет» не только кеш приложений, но и фотографии с видео. И все это добро нужно где-то хранить. Хорошо если смартфон поддерживает расширение пространства за счет карт памяти, если же этого нет, нужно позаботиться о достаточном объеме заранее, еще при выборе. Подавляющее большинство продаваемых мобильных телефонов имеют 64 или 128 гигабайт памяти на борту. Меньше, наверное, уже маловато, больше — увы, дорого.





Диагональ экрана современных смартфонов редко опускается ниже 6 дюймов. Увы, любителям компактных моделей, чтоб в руке помещались, сейчас при выборе приходится несладко. 6—6,5 дюйма уже давно превратились в стандарт, и приходится с этим мириться.





К сожалению, в этой статье мы не смогли наглядно показать, какую камеру предпочитают наши пользователи. Характеристики здесь не ограничиваются просто количеством мегапикселей, поэтому анализировать по этому параметру, наверное, не совсем правильно. Но в последнее время у некоторых производителей наблюдается тренд к увеличению количества основных камер. Даже интересно стало, что же выбирают белорусы.





Еще один сравнительно свежий параметр, на который мы хотели бы обратить внимание, это расположение фронтальной камеры. Вряд ли ключевая характеристика при выборе, но если вдруг кому-то важно, всегда можно отфильтровать то, что нужно. Заказы распределились следующим образом:





Ну и бонусом наглядный график того, как Android-смартфоны «съедают» конкурентов количеством. Естественно, более высокая цена устройств от Apple — важнейший фактор, который на это соотношение влияет.





Что же мы получаем в среднем по рынку? Примерно так выглядит смартфон «как у всех». Специально не включали в выборку количество основных камер и расположение фронтальной, иначе это сузило бы круг до нескольких Xiaomi.

Наушники

Еще одна популярная категория нашего каталога. Разбежка по брендам в разделе выше, чем в предыдущих двух. Лидерами продаж в данном разделе выступают Xiaomi и Apple. Кстати, Airdots и Airpods устойчиво держатся в топе самых заказываемых девайсов во всем Каталоге Onliner.





Отдельного внимания заслуживают наушники для геймеров. В карте нашего каталога они даже вынесены в отдельную категорию. Среди заказов раздела игровые модели занимают 17%, что не так уж и мало.





По конструкции большинство моделей делятся на мониторные (или охватывающие), накладные (полноразмерные, но не охватывают ухо, а прилегают к нему), вставные и внутриканальные. Последние вставляются прямо в ушные каналы с помощью силиконовых амбушюр. Именно этот тип сегодня заказывают чаще всего — каждые вторые наушники, купленные в августе, были внутриканальными.





Свобода от проводов — это удобно. Именно беспроводной способ подключения предпочитают почти 2/3 наших пользователей. Для наглядности выделили еще и виды беспроводных наушников на диаграмме: полностью беспроводные, или TWS, беспроводные на шею и беспроводные полноразмерные. Ожидаемо половину от всех заказов и здесь собрали Airpods, Airdots и их конструктивные аналоги.





Ну и наконец еще одной немаловажной характеристикой наушников является их цвет. Сегодня тех, кто предпочитает неброский белый или универсальный черный, примерно в 3 раза больше, чем сторонников ярких аксессуаров. К сожалению, мы не смогли выделить наиболее популярные оттенки, кроме двух самых популярных — большое количество таких девайсов окрашены в 2 и более цвета.





Итак, как выбрать популярные наушники? Воспользуемся фильтрами большинства. Выборка получается достаточно большой: более 400 моделей. Есть из чего выбрать, в том числе с помощью дополнительных фильтров.