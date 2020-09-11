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Лукашенко приедет в Москву на встречу с Путиным 14 сентября
11.09.2020 13:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ex-press.by
Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 14 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября, будет рабочий визит. У него [Лукашенко] будет общение с президентом Путиным", - сказал представитель Кремля. Песков уточнил, что подписания документов не планируется, передает
Представитель Кремля не уточнил, где конкретно будут проходить переговоры лидеров. "Мы сообщим, своевременно вас проинформируем", - сказал он, пообещав проинформировать СМИ и об основных итогах переговоров.
3 сентября с визитом в Минске побывал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, где встретился с Лукашенко. Белорусский лидер тогда сказал председателю правительства России, что на предстоящей встрече с российским коллегой намерен расставить точки над "i" по чувствительным вопросам отношений между странами.
Ранее Песков говорил ТАСС, что Путин и Лукашенко обсудят целый комплекс торгово-экономических вопросов, среди которых долги Беларуси, цены на энергоресурсы, интеграция двух стран.
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Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 14 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь...
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