Почти 40 процентов россиян одобряют действия Лукашенко по подавлению протестов

Источник материала: Ежедневник

Более трети россиян (39%) из тех, кто знает о нынешних событиях в Беларуси, полагают, что президент Александр Лукашенко правильно действует в сложившейся ситуации. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно результатам исследования, среди россиян в возрасте старше 60 лет более половины (55%) считают, что Лукашенко правильно реагирует на ситуацию в стране.

По данным опроса, среди аргументов респондентов, считающих действия Лукашенко правильными – "законно избранный президент, действует в рамках закона", "Лукашенко против повторения в стране "украинского" сценария".

В свою очередь, 21% россиян, знающих о ситуации в соседней стране, склонны считать неправильными действия белорусского президента, среди респондентов в возрасте 18-30 лет такого мнения придерживается каждый третий (34%).

Согласно опросу, среди аргументов респондентов, считающих действия Лукашенко неправильными – мнения о том, что белорусский президент "не владеет ситуацией, накаляет обстановку" и что "у людей есть причины для протестов".

По данным ФОМ, 27% сограждан, имеющих информацию о ситуации в Белоруссии, затрудняются дать оценку действиям Лукашенко, наибольшие затруднения в этом плане испытывают респонденты в возрасте 46-60 лет.

Социологи отмечают, что массовых протестах в Беларуси информированы 87% участников опроса: 30% респондентов хорошо об этом знают, 57% опрошенных информированы в общих чертах. Впервые слышат от социологов о протестах в соседней стране 13% россиян.

Всероссийский опрос прошел 28-30 августа 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, пишет interfax.ru.