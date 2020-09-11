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Дело PandaDoc. Счета компании заблокированы, более 250 сотрудников не могут получить зарплату
Источник материала: Tut.by
Компания PandaDoc выпустила
— Счета компании заблокированы, притом что к компании на текущий момент нет претензий. Мы не можем выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, не можем выплатить налоги и отчисления ФСЗН. Поверьте, эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в этом деле [речь о том, что, по данным силовиков, топы компании завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета], — говорится в заявлении. — Создан юридический прецедент, который позволяет прийти к любой ИТ-компании, которая вернула НДС, и арестовать ее сотрудников. Фактически почти всем ИТ-компаниям можно предъявить такие же обвинения.
Почему здесь говорится про НДС? В PandaDoc считают так: поскольку у самой компании ничего похищено не было, то, возможно, речь в случае с арестом четырех работников идет о возврате сумм налоговых вычетов по НДС или о реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам.
— Других вариантов не может быть, так как компания является разработчиком единственного продукта для единственного иностранного заказчика — и другой деятельности не ведет, — отмечают они.
Точную сумму на счетах либо сумму, которую планировалось выплатить сотрудникам, в компании не называют. Но если предположить, что зарплаты в PandaDoc близки к
В фирме сейчас работают над вариантами решения этих проблем и консультируются с юристами.
Напомним, что четыре сотрудника PandaDoc — бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Республики Беларусь. Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. Их дело в центральном аппарате СК.
Все четверо признаны правозащитниками политзаключенными.
В самой компании
Сооснователь PandaDoc Микита Микадо ранее открыто
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Также компания не может выплатить налоги и отчисления ФСЗН.
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