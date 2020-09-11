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Лукашенко летит к Путину

11.09.2020 13:55 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал дату встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Переговоры президента РФ с Александром Лукашенко запланированы на 14 сентября. Повестку переговоров Песков не озвучил, однако отметил, что во время официального визита Лукашенко не планируется ни подписание каких-либо  документов, итоговой пресс-конференции Путин и Лукашенко также давать не будут.

Напомним, что после оглашение результатов президентских выборов, в Беларуси начались массовые акции протеста. Граждане страны категорически не согласны с итогами выборов, на которых было зафиксирвоано беспрецедентное количество нарушений. После выборов Александр Лукашенко снова развернул политический вектор в сторону России, так как Владимир Путин признал результаты выборов (в отличие от западных стран), несмотря на то, что на протяжении года отношения между странами то и дело омрачались разными скандалами.

«Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие, в рамках Союзного государства, проекты», - заявил Лукашенко на недавно прошедшей встрече с российскими госжурналистами.

 
 
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал дату встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина.
 
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