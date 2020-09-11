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Осудили «любимчика Лукашенко», который ушёл из президентского пула после избиений мирных протестующих

11.09.2020 13:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Суд вынес решение по делу журналиста Дмитрия Семченко.

О задержании Семченко стало известно вчера. 10 сентября в квартиру, где он живет вместе со своей женой, явились сотрудники милиции в штатском и в масках. Дмитрия доставили во Фрунзенское РУВД, чтобы «пообщаться» и выяснить, участвовал ли он в несанкционированных протестных акциях. В тот день домой журналиста не отпустили: вместо этого его привезли в изолятор на Окрестина. Там он провел ночь.

Сегодня над Семченко состоялся суд – дистанционно, по скайпу. Мужчину признали виновным в участии в митинге 16 августа. Сам он уверял, что находился там как корреспондент: «Я там был, но у меня не было транспарантов, я не выкрикивал лозунгов. На тот момент я был журналистом государственного телеканала ОНТ».

Напомним, до 13 августа Дмитрий Семченко работал на ОНТ и даже возглавлял президентский пул Лукашенко; Семченко называли «любимчиком Лукашенко». Уволился Дмитрий в знак протеста против милицейского насилия над участниками мирных митингов, не прекращающихся в Беларуси после выборов президента.

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Теги: Новости
 
 
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Суд вынес решение по делу журналиста Дмитрия Семченко. О задержании Семченко стало известно вчера. 10 сентября в квартиру, где он живет вместе со своей женой,...
 
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