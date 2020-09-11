|
Осудили «любимчика Лукашенко», который ушёл из президентского пула после избиений мирных протестующих
Источник материала: KYKY>
Суд вынес решение по делу журналиста Дмитрия Семченко.
О задержании Семченко стало известно вчера. 10 сентября в квартиру, где он живет вместе со своей женой, явились сотрудники милиции в штатском и в масках. Дмитрия доставили во Фрунзенское РУВД, чтобы «пообщаться» и выяснить, участвовал ли он в несанкционированных протестных акциях. В тот день домой журналиста не отпустили: вместо этого его привезли в изолятор на Окрестина. Там он провел ночь.
Сегодня над Семченко состоялся суд – дистанционно, по скайпу. Мужчину признали виновным в участии в митинге 16 августа. Сам он
Напомним, до 13 августа Дмитрий Семченко работал на ОНТ и даже возглавлял президентский пул Лукашенко; Семченко называли «любимчиком Лукашенко». Уволился Дмитрий в знак протеста против милицейского насилия над участниками мирных митингов, не прекращающихся в Беларуси после выборов президента.
Быстрая доставка новостей без цензуры – в нашем Telegram.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осудили «любимчика Лукашенко», который ушёл из президентского пула после избиений мирных протестующих
Суд вынес решение по делу журналиста Дмитрия Семченко. О задержании Семченко стало известно вчера. 10 сентября в квартиру, где он живет вместе со своей женой,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)