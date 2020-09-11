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Объем рублевых вкладов в банках РБ за август сократился на 152 млн. рублей

11.09.2020 13:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Объем срочных рублевых вкладов физических лиц за август 2020 года снизился на 169,1 млн. рублей или 3,39% и на 1 сентября 2020 года составил 4,8176 млрд. рублей. С начала года объем срочных рублевых вкладов в банках РБ снизился на 361,5 млн. рублей или 6,98%, следует из отчета Нацбанка Беларуси.

В то же время объем переводных рублевых вкладов населения в августе 2020 года вырос на 17,4 млн. рублей или 0,49% и на 1 сентября 2020 года составил 3,5883 млрд. рублей. С начала года объем переводных рублевых вкладов вырос на 384,7 млн. рублей или 12,01%.

Общий объем рублевых вкладов населения в августе 2020 года снизился на 151,7 млн. рублей или 1,77% и на 1 сентября 2020 года составил 8,406 млрд. рублей. С начала года общий объем рублевых вкладов населения вырос на 23,2 млн. рублей или 0,28%.

 
 
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Объем срочных рублевых вкладов физических лиц за август 2020 года снизился на 169,1 млн. рублей или 3,39% и на 1 сентября 2020 года составил 4,8176 млрд. рублей. С начала года...
 
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