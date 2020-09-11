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Уволившийся с ОНТ журналист получил 15 суток за митинг, на котором он был еще до увольнения

11.09.2020 13:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Бывшей телеведущий ОНТ и глава президентского пула журналистов на канале Дмитрий Семченко приговорен к 15 суткам административного ареста за участие в несанкционированном митинге.

Семченко был задержан 10 сентября. Ночь он провел в ИВС на Окрестина. Днем 11 сентября Дмитрия Семченко судили в суде Фрунзенского района, передает tut.by.

Согласно протоколу, составленному 10 сентября, 16 августа, с 14.30 до 15.10, Дмитрий Семченко, находясь вблизи дома № 21 по проспекту Победителей, принял активное участие в митинге без соответствующего разрешения Мингорисполкома, выкрикивал лозунги.

Дмитрий признал, что действительно находился там, но в митинге не участвовал.

«В то время я был начальником президентского пула, с журналистским удостоверением. Я был там, чтобы пообщаться с людьми, выяснить их мнение. Общался с теми, кто за действующую власть и против нее. Мне нужно было понять, что чувствует общество — от первоисточника. Я там был, но у меня не было транспарантов, я не выкрикивал лозунгов. На тот момент я был журналистом государственного телеканала ОНТ», - сообщил Семченко.

Судья Юлия Близнюк уточнила, был ли Дмитрий на митинге в свое рабочее время, а также каким образом и кто его туда направил.

«В тот момент я был начальник президентского пула. Я сам решал, идти туда или нет. Мне нужно было составить собственное впечатление, что там происходит», - ответил он.

После судья изучила все имеющиеся письменные материалы дела. Среди них оказались протоколы об административном правонарушении и о задержании, справка Мингорисполкома о том, что мероприятие было не санкционировано. Свидетельских показаний или других доказательств участия Дмитрия в митинге в суде озвучено не было.

После небольшого перерыва судья вынесла решение: административный арест на срок 15 суток.

 
 
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Бывшей телеведущий ОНТ и глава президентского пула журналистов на канале Дмитрий Семченко приговорен к 15 суткам административного ареста за участие в...
 
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