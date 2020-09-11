В Республиканской партии назвали резолюцию с требованием перевыборов «липовой»

«Политринга» предоставил член Центрального правления Республиканской партии Андрей Божко. Соответствующую информацию в эксклюзивном комментарии корреспондентупредоставил член Центрального правления Республиканской партии Андрей Божко.





«Никто не вёл переговоры - ни со мной, ни с остальными членами руководящего органа партии в данный момент. Господин Кармазин, подписавший эту резолюцию, самозванец. Мы решением ВСЦП РП исключили его ещё в мае 2020 года "за действия от имени Республиканской партии не соответствующие Уставу РП и не совместимые с членством в партии”», - рассказал Божко.





В свете вышесказанного, подчеркнул он, Центральное правление партии выступило с требованием опровержения участия представителей руководства политсилы в переговорах руководителей политических партий и, тем более, в подписании резолюций.





«Есть официальный телеграмм-канал РП, и вся официальная информация только там», - подчеркнул он.





В то же время Божко обратил внимание на то, что ещё не полностью решён внутрипартийный конфликт.





«Белозоровская хунта (так называемый председатель партии Владимир Белозор – прим. ред.) принимает решение от имени всех членов партии. Большинство членов нашей партии в ожидании Съезда, а, соответственно, поддержали отстранение Белозора, роспуск ЦПРЦ и передачу полномочий для проведения Съезда Совету. Мы, как республиканцы, готовы подтвердить нашу легитимность количеством членов, которые поддержали нас. А готов ли экс--председатель собрать хоть сколько членов партии? Ответ – нет», - добавил он.





Божко убежден: совещание политических партий, на котором была принята резолюция с требованием перевыборов, «липовое».





«Всё это - попытки информационной атаки людей, пытающихся провести захват власти в стране, в том числе склоняя на свою сторону недовольных и исключённых членов партии», - подытожил он.













Напомним, что вчера была обнародована резолюцию, в которой содержались требования проведения новых выборов президента страны в течение полугода. Свои подписи под этой резолюцией редакции «Политринг» подтвердили председатель партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, лидер Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин, руководитель областной организации БСДП (Громада) Игорь Масловский. От РПТС до сих пор нет никакого подтверждения.

Под документом значились подписи представит ей 10 из 15 официально зарегистрированных партий – от РП данную резолюцию подписал Дмитрий Кармазин, который был включен в состав Центрального правления Республиканской партии в сентябре 2019 года. Однако решением ВСЦП РП Дмитрий Кармазин был исключен в мае 2020 года «за действия от имени Республиканской партии не соответствующие Уставу РП и не совместимые с членством в партии».

Также напомним, что в январе 2020 года в Республиканской партии произошел переворот: от руководства отстранены все руководители. Члены ЦП РП заявили, что объединение во главе с Владимиром Белозором более 10 лет находится в стагнации - руководство партии обвинили в препятствовании деятельности активистов.