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Белорусские ученые и деятели культуры просят международное сообщество помочь в содействии переговорному процессу в стране

11.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На предложение мирного диалога белорусская власть отвечает арестами.

Белорусские ученые и деятели культуры просят международное сообщество помочь в содействии переговорному процессу в стране
«Мы обращаемся ко всем цивилизованным странам, для которых человеческая жизнь и достоинство являются неоспоримыми ценностями, лежащими в основании социальной жизни. Вы на собственном опыте знаете, что именно разделение этих ценностей позволяет вашим обществам развиваться. На признании этих ценностей строится политическая жизнь в ваших странах, какой бы противоречивой и конфликтной она ни была. Принципы справедливости и верховенства закона также опираются на признание безусловной ценности человеческой жизни и достоинства

Беларусь — европейская страна, народ которой сегодня открыто и самоотверженно выступил на защиту жизни и достоинства граждан против авторитарного режима, показавшего всему миру, что он готов отстаивать свою власть в стране любой ценой. Наш протест направлен против политического устройства, при котором допустимы беззаконные преследования, избиения, пытки и физическое уничтожение невинных людей. Действующая власть, во главе с Александром Лукашенко, сегодня последовательно реализует именно такую политику, демонстративно игнорируя как нормы белорусской Конституции, так и международные соглашения, касающиеся соблюдения прав человека».

«Мы убеждены, что белорусское общество готово самостоятельно решать судьбу своей страны, и надеемся на ваше содействие в инициировании переговорного процесса между Координационным советом и представителями действующей власти. Только мирные переговоры смогут вернуть Беларусь в русло законности и приверженности гуманистическим ценностям», — говорится в обращении.

Авторы обращения перечисляют требования: прекращение насилия, освобождение политзаключенных и новые президентские выборы.

Обращение открыто для подписи, под ним уже подписались Светлана Алексиевич, Алексей Андреев, Альгерд Бахаревич, Юлия Тимофеева, Дмитрий Строцев, Татьяна Недбай, Сергей Хоревский, Игорь Логвинов, Ирина Романова, Татьяна Щитцова, Татьяна Водолажская, Руслан Вашкевич, Анна Северинец, Владимир Мацкевич.
 
 
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