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Председатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун уволен с работы

11.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В конце августа Бокуна осудили на 15 суток за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". А сейчас выяснилось, что его уволили за "прогулы" еще 20 августа.

Председатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун уволен с работы
Председатель стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Анатолий Бокун, который ранее был осужден на 15 суток, уволен с предприятия, данная информация была озвучена в пятницу в суде Минской области, передает sputnik.by.

"Он уволен за прогулы 20 августа", - сообщила представитель отдела кадров 1-го рудоуправления "Беларуськалия" Ольга Палагина.

Напомним, сегодня в обласном суде «Беларуськалий» судится со стачечным комитетом: требует признать забастовку незаконной. С учетом, что в Беларуси "самый незавивисимый суд в мире", в первую очередь - независимый от закона, то, по всей видимости, так оно и будет.

Особенно с учетом того, что увольнять за "прогулы" объявившего забастовку рабочего тоже было незаконно. По крайней мере, пока "незаконность" забастовки не признана судом

Кстати, о законности в нашей стране - люди в масках и в странной форме уже устроили "хапун" у здания суда, куда небезразличные граждане пришли поддержать шахтеров.
 
 
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В конце августа Бокуна осудили на 15 суток за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". А сейчас выяснилось, что его уволили за "прогулы"...
 
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