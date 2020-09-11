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Еще одно некогда успешное предприятие Гомельщины становится банкротом

11.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начата процедура банкротства в отношении одного из самых успешных предприятий Гомельщины начала десятилетия, пишет «Флагшток».


Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Гомельагрокомплект» принято решение о начале процедуры банкротства. Основанием принятого решения послужила неплатежеспособность предприятия, имеющая устойчивый характер и не позволяющая предприятию исполнить свои обязательства перед кредиторами в полном объеме.

Располагается ОАО «Гомельагрокомплект» в агрогородке Еремино Гомельского района. Среднесписочная численность работников предприятия по итогам прошлого года составила 338 человек. Основным видом деятельности является производство доильного оборудования.

В 2010-2012 годах акции ОАО «Гомельагрокомплект» считались одним из наиболее выгодных вложений чековой приватизации. Если сопоставить дивиденды, выплаченными предприятием в расчете на 1 чек в 2010-2012 годах с номинальной стоимостью ИПЧ «Имущество», то годовая доходность акций ОАО «Гомельагрокомплект» доходила до 27%, что было значительно выше, чем проценты по банковским вкладам. Причиной столь успешной деятельности предприятия считался факт участия в реализации «Республиканской программы развития молочной отрасли в 2010-2015 годах».

С окончанием действия госпрограммы закончились и славные времена ОАО «Гомельагрокомплект». Из перечня самых прибыльных акционерных обществ Гомельской области предприятие плавно перекочевало в список самых убыточных. К концу прошлого года обязательства предприятия уже в 35 раз превысили стоимость собственных средств организации. 
 
 
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Начата процедура банкротства в отношении одного из самых успешных предприятий Гомельщины начала десятилетия, пишет «Флагшток».
 
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