Беларусь резко ухудшила позицию в мировом рейтинге экономической свободы

Рейтинг экономической свободы ежегодно готовит Институт Фрейзера – независимая исследовательская и образовательная организация, базирующаяся в Канаде. Новый рейтинг был опубликован 10 сентября. В нем рассматриваются 162 юрисдикции (страны и территории).





Беларусь в рейтинге 2020 года заняла 114 место. Таким образом в белорусских экономических свободах зафиксирован откат назад. В рейтинге 2019 года Беларусь занимала 99 место, хотя в рейтинге 2018 года – 123-ю строчку.





Практически все страны-соседи Беларуси по степени экономических свобод имеют лучшие показатели.





К примеру, Литва в рейтинге заняла 11-е место, Латвия – 19 -е, Польша – 77-е, а Россия – 89 -е. Хуже чем в Беларуси дела с экономическими свободами из стран-соседей обстоят только в Украине, которая заняла в рейтинге 131 место.





Экономическая свобода в мире: годовой отчет за 2020 год





В десятку самых свободных стран и территорий в рейтинге 2020 попали Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия, США, Маврикий, Грузия, Канада и Ирландия. В десятку самых несвободных – Венесуэла, Судан, Ливия, Ангола, Иран, Алжир, Республика Конго, Зимбабве, Демократическая республика Конго и Центральноафриканская Республика.





Стоит отметить, что сокращение экономических свобод (уровня личного выбора, возможности выхода на рынки, защиты частной собственности, верховенства права) в рейтинге 2020 – заслуга деятельности белорусских экономических властей в 2018 году. Именно на данных двухлетней давности и основывается нынешнее исследование.