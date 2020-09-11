|
В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко
Источник материала: Навiны
Визит Александра Лукашенко в Россию пройдет в ближайший понедельник, 14 сентября.
Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметивший, что в этот день у Владимира Путина запланирована встреча с белорусским гостем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Визит Александра Лукашенко в Россию пройдет в ближайший понедельник, 14 сентября. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)