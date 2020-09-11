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Биржа: последние торги недели завершились падением доллара и евро
Источник материала: Навiны
Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились падением американской и европейской валют.
Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих рубежах:
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Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились падением американской и европейской валют. Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих...
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