ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биржа: последние торги недели завершились падением доллара и евро

11.09.2020 14:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились падением американской и европейской валют.

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих рубежах:

  • доллар — 2,5992 белорусского рубля (-0,0166 пункта);
  • евро — 3,0785 белорусского рубля (-0,016 пункта);
  • российский рубль — 3,4708 белорусского рубля (+0,0079 пункта).
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились падением американской и европейской валют. Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко летит к Путину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика