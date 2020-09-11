Светлана Тихановская — кандидат на премию имени Сахарова

Светлана Тихановская, представляющая белорусское общество, является кандидатом на премию в области прав человека имени Сахарова.





Как заявил Анджей Халицки из «Гражданской платформы», ее кандидатуру поддерживают все польские евродепутаты, независимо от политической принадлежности: «Мы хотим, чтобы по инициативе польских евродепутатов, представляющих три главные политические фракции, премия имении Сахарова была в этом году присуждена белорусскому обществу, представителем которого сегодня является Светлана Тихановская как лидер белорусской демократической оппозиции».

Премия в области прав человека «За свободу мысли» имени Сахарова была учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь выдающегося советского диссидента Андрея Сахарова. Срок выдвижения кандидатов в лауреаты премии истекает в следующий четверг. Кандидатуры обсуждаются Комиссия по иностранным делам Европарламента, которая представляет три кандидатуры, а затем председатели всех политических фракций принимают окончательные решения. Премия имени Сахарова вручается на декабрьском пленарном заседании Европарламента, пишет polskieradio.pl .

Представители Беларуси уже получали Сахаровскую премию: в 2004 году ее было удостоено общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов», в 2006 году — экс-кандидат в президенты Александр Милинкевич.