Беларусь посетит высокопоставленный представитель Ватикана

На протяжении нескольких дней в Беларуси будет находиться секретарь по отношениям с государствами Госсекретариата Святого Престола архиепископ Пол Ричард Галлахер.

На сегодняшний вечер запланирована его встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Секретаря по отношениям с государствами Госсекретариата Святого Престола можно назвать своего рода министром иностранных дел Ватикана.

Визит архиепископа Галлахера пройдет в сложный период отношений между белорусскими властями и Римско-католическим костелом в Беларуси.

31 августа пограничники без объяснения причин не впустили архиепископа Тадеуша Кондрусевича из Польши в Беларусь, несмотря на его белорусское гражданство. Он провел на границе около трех часов и был вынужден вернуться в Польшу. Госпогранкомитет до сих пор не прокомментировал инцидент.

1 сентября Александр Лукашенко сообщил, что Кондрусевич попал в белорусско-российский список невъездных граждан. По его словам, Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь, но попал в список невъездных, общий у Беларуси и России. «Не только он один, просто он более известная фигура», — сказал Лукашенко.

Он также сообщил, что появилась информация о возможном наличии у Кондрусевича не одного гражданства. «Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность», — заявил Лукашенко.

Комментируя эти высказывания в интервью catholic.by, генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Кособуцкий заявил, что архиепископ Кондрусевич «может выезжать для консультаций в Ватикан и получать задачи от папы Франциска, но не от кого-либо другого, например, в Варшаве, в Москве или где-то еще». Кособуцкий подчеркнул: поездка архиепископа в Польшу была связана прежде всего с приглашением принять там участие в ряде торжественных богослужений.

Генеральный викарий архидиоцезии также отметил, что у Тадеуша Кондрусевича «только одно гражданство — белорусское», и согласно закону «его право на въезд не может быть никоим образом ограничено». «Белорусские граждане по закону не могут попасть в «список невъездных», поэтому здесь явное недоразумение», — уверен епископ.

Епископ Кособуцкий констатировал, что «на костел пытаются оказывать давление, а значит, происходит преследование костела, хотя об этом никто открыто не говорит».

2 сентября ККЕБ выступила с заявлением, в котором выразила надежду на то, что отказ архиепископу Кондрусевичу во въезде в Беларусь «является лишь досадным недоразумением, которое как можно скорее будет разрешено, а также на то, что подобные инциденты не будут происходить в будущем».

«Недопустимо, что епископ католического костела, который является пастырем вверенных ему верующих, лишен возможности находиться в собственной диоцезии и нести в ней служение, доверенное ему святым отцом папой Франциском. Запрет на въезд на территорию Беларуси архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, который является гражданином Республики Беларусь, ККЕБ считает несогласующимся с действующим законодательством Республики Беларусь. Эти и подобные действия отдельных органов власти не способствуют строительству конструктивных отношений между государством и католическим костелом в нашей стране, не служат уменьшению напряженности и преодолению глубокого разделения в обществе», — говорится в заявлении.