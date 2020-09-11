Сотрудники PandaDoc не могут получить зарплату: счета компании заблокированы

Источник материала: Onliner

На сайте savebelarusit.org появилась информация, согласно которой счета компании PandaDoc заблокированы. Это привело к тому, что порядка 250 сотрудников не могут получить заработную плату.

Помимо зарплат возникли сложности с выплатой налогов и отчислений ФСЗН, причем «эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в этом деле». Речь об уголовном деле в отношении четырех сотрудников PandaDoc, которые подозреваются в завладении примерно 107 тысячами рублей.

Как ранее сообщал адвокат задержанных сотрудников Антон Гашинский, сегодня его подзащитных должны либо отпустить, либо предъявить официальные обвинения.

Уголовное дело по части 4 статьи 210 УК РБ («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере») предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.

В чем криминал? Версия PandaDoc

Компания изложила свое видение претензий со стороны силовиков. В PandaDoc предполагают, что «речь о возврате сумм налоговых вычетов по НДС или о реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам». Суть в том, что резиденты ПВТ долгое время не могли избавиться от старой компьютерной техники либо мебели: списывать сложно из-за бюрократии, а продавать нельзя — это могли посчитать деятельностью, которая не заявлена в бизнес-плане при вступлении в ПВТ.

Декрет о «ПВТ 2.0» исправил ситуацию: если техника или мебель используется больше года, ее можно реализовать. PandaDoc, как и другие компании, начала это делать: «Все было реализовано в соответствии с новым законодательством: некоторые сотрудники хотели купить ноутбуки, на которых они уже долго работали. Все было оформлено в соответствии с законом, включая необходимые документы, оплаты и т. д. Так же, как и в других компаниях-резидентах ПВТ. Более того, вся техника продавалась по ее реальной рыночной стоимости».

Юридическая фирма «Алейников и Партнеры» подтвердила, что подобная деятельность легальна для резидентов ПВТ.

Почему PandaDoc настаивает на невиновности

— Если речь идет о возврате налоговых вычетов по НДС, то очень сложно представить даже возможность неправомерного возврата, так как этот процесс строго регулируется государством.

Во-первых, весь бухгалтерский учет компании осуществлялся профессиональными бухгалтерами, ежегодно компания проходила аудит одной из крупнейших аудиторских компаний.

Во-вторых, налоговая инспекция проверяла все представленные для возврата документы, прежде чем произвести возврат. Мы готовы публично предоставить все документы, подтверждающие как получение «входного» НДС, так и права на его вычет.

В-третьих, есть консультационное заключение авторитетной аудиторской компании «Бейкер Тилли Бел», которое также указывает на возможность применения резидентами ПВТ вычета и возврата сумм НДС в соответствии со ст. 133 и ст. 134 Налогового Кодекса Республики Беларусь.

О сумме хищения

Мы — успешная технологическая компания с головным офисом в Калифорнии и очень известными инвесторами, среди которых Microsoft, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), известные фонды Кремниевой долины. Каждый год компания проходит обязательный аудит.

Зарплаты любого из задержанных существенно превышают размер якобы вменяемых хищений, а потому обвинение в распределении эквивалента ~40 тысяч USD при риске получить от 5 до 12 лет не имеет вообще никакого смысла!

Мы в PandaDoc всегда гордились тем, что мы из Беларуси.

Мы старались показать преимущества Беларуси на всех инвестиционных встречах.

Мы привлекли много денег в Беларусь и рассказывали про наш технологический талант очень многим людям из многих стран.

Мы делились своим опытом с индустрией, проводили технологические конференции, помогали учителям и делали хакатоны.

Мы создали одну из самых сильных B2B SaaS продуктовых команд в Европе, создали 250 рабочих мест в Минске с планами на еще 50 до конца года.

За последнюю неделю все это было перечеркнуто.

Мы кричали: «Save PandaDoc!» Но мы ошиблись.

Кричать уже нужно «Save BelarusIT!»