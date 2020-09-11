СК: виновник ДТП с четырьмя погибшими сам погиб в этой аварии

Источник материала: Onliner

В начале мая в Березовском районе в итоге столкновения Renault Megane Scenic и Nissan Primera погибло четыре человека, еще двое мужчин пострадали. Предварительно сообщалось , что в Nissan ехали нетрезвые люди. Сегодня в СК сообщили о результатах расследования: компания действительно была нетрезвой.

«На 3-м километре трассы подъезд от Р136 Войтешин — Хомск — Дрогичин к Белоозерску произошло столкновение автомобиля Nissan с автомобилем Renault, — рассказали подробности следователи. — Погибли 23-летний, 25-летний мужчины и 33-летняя женщина, находившиеся в Nissan, и 51-летний, ехавший в Renault. Установлено, что 23-летний мужчина управлял принадлежащим ему Nissan, в котором также находились его знакомые, с которыми он накануне употреблял спиртные напитки. При этом пассажиры ремнями безопасности пристегнуты не были. А скорость движения машины составляла не менее 100 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч на данном участке».











«Водитель Nissan при выборе скорости не учел ограничение, установленное знаком, не соблюдал дистанцию до движущегося впереди авто, которая позволила бы избежать столкновения, — дополнили в Следственном комитете. — В результате чего он совершил столкновение передней частью автомобиля с задней частью Renault, приступившего к выполнению левого поворота. От столкновения оба ТС съехали с дороги, Nissan загорелся».





Следователи пришли к выводу, что причиной ДТП и наступивших последствий стали нарушения водителя Nissan: «Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 317 УК РБ („Нарушение ПДД лицом, управляющим ТС в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц“). В связи со смертью мужчины производство по уголовному делу в отношении него прекращено».





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