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Кажется, «Белую дачу» наконец-то реконструируют

11.09.2020 14:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Возможно, с виду так и не скажешь, но заброшенная с начала 2000-х многострадальная каменная усадьба в Курасовщине входит в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. По одной из версий, когда-то это была резиденция, где отдыхало руководство БССР. В 1960-х здесь работал детский сад, а с 1990 года — Центр белорусского фольклора. С  начала 2000-х здание было заброшенным и никому не нужным, пока в 2016 году все-таки не обрело своего хозяина. С четвертой попытки — именно столько аукционов понадобилось, чтобы оно ушло с молотка.

Привести старинное здание в надлежащий вид осмелилась компания «Сильвер Капиталл». Инвесторы хотели сделать из «Белой дачи» культурно-просветительский центр, чтобы проводить там выставки и другие тематические мероприятия. Правда, уверенности в том, что в столь отдаленные места массово поедут напитываться искусством, не было.

Кажется, «Белую дачу» наконец-то реконструируют
Кажется, «Белую дачу» наконец-то реконструируют
Кажется, «Белую дачу» наконец-то реконструируют

Тем не менее планы по реставрации уже намечались: например, использовать в оформлении фасада те же материалы и цвета, что и в начале ХХ века. А вот интерьер собирались воссоздавать, руководствуясь лишь интуицией, так как никаких изображений не сохранилось. Размышляли и над тем, чтобы благоустроить и прилегающие к усадьбе территории — парк и набережную реки Лошица.

Кажется, «Белую дачу» наконец-то реконструируют
Кажется, «Белую дачу» наконец-то реконструируют
Кажется, «Белую дачу» наконец-то реконструируют

Проект реставрации разрабатывал институт «Минскгражданпроект». В 2019 году стало известно, что он получил положительное заключение комитета архитектуры Мингорисполкома и был направлен на экспертизу. И вот летом 2020-го на «Белой даче» появились строители. И судя по всему, действительно работают. Надеемся, в скором времени в Минске появится новое место, куда можно будет сходить. Ну или которым можно будет хотя бы полюбоваться издалека.

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Теги: Минск
 
 
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