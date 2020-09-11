Заведено уголовное дело по событиям 6 сентября. Четверо подозреваемых и материальный ущерб

Источник материала: Onliner

По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок 6 сентября в центральной части города Минска, «сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта, учреждений и организаций», возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК, сообщает Следственный комитет.

«Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Стоит отметить, что в результате остановки транспортного движения коммунальному предприятию причинен ущерб на общую сумму более 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.





Подозреваемыми в совершении вышеуказанного преступления признано четверо граждан в возрасте от 18 до 32 лет.

«Кроме этого, 18-летняя девушка в связи с повреждением специального средства путем нанесения баллончиками с лакокрасочным веществом надписей признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 339 УК („Хулиганство“)», — сообщает СК.





Милиция продолжает устанавливать лиц, причастных к противоправной деятельности.