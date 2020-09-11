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Санэпидслужба: в 27% проверенных школьных кафе и столовых есть нарушения
11.09.2020 14:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Проведенный в начале 2020/2021 учебного года мониторинг показал, что почти в каждой третьей из проверенных школ выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«К сожалению, в 27% учреждений из числа охваченных мониторингом выявлены нарушения», ― констатировали в Минздраве.
Среди основных нарушений специалисты санитарно-эпидемиологической службы зафиксировали: нарушения в технологии приготовления блюд; нарушения требований по соблюдению температуры подаваемых блюд; не функционируют Советы по питанию; бракеражные комиссии работают формально; не осуществляется контроль за соблюдением личной гигиены учащимися; нарушается режим уборки помещений объектов питания.
Санитарно-эпидемиологической службой по всем нарушениям приняты меры в соответствии с законодательством.
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Проведенный в начале 2020/2021 учебного года мониторинг показал, что почти в каждой третьей из проверенных школ выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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