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«Они кричат "уходи!" не мне, а 2020 году». Галкин спародировал Лукашенко и его звонок Путину

11.09.2020 14:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У Максима Галкина вышла новая пародия по следам актуальных событий. Она строится вокруг видесозвона Александра Лукашенко и Владимира Путина, в котором президенты соседних стран обсуждают перехваченные разговоры, выборы, белорусов, которые выходят на улицы и кричат «уходи!», а также подделанные бюллетени и пандемию.

По сюжету, Лукашенко звонит Путину, чтобы рассказать о содержании перехваченных разговоров Навального, Меркель, Трампа — их удалось перехватить после успешной операции по перехвату разговоров «Варшава — Берлин». Заходит речь и о пандемии, которой в стране нет, и о белорусах, которые кричат «уходи!» (по мнению спародированного Лукашенко, кричат вовсе не ему, а 2020 году). В ролике юморист фантазирует и на тему пандемии: белорусы могут самоизолироваться в тюрьме, потому что если не ходить на работу, им светит статья за тунеядство. Еще галкинский Путин спрашивает у галкинского Лукашенко, задумывался ли он над тем, почему белорусы вышли на улицы. «Поздравить меня хотят», — звучит такой ответ.

Еще есть такой диалог.

— Да и чего, скажите, они митингуют? — вопрошает «Лукашенко».

— Говорят, подделывали бюллетени, — отвечает «Путин».

— Кто, я? Я ж бы столько не успел.

— Может, люди помогали?

— А если люди помогали, значит, не вся Беларусь против меня, значит, нужен еще Батька Беларуси.

Сам Максим Галкин так анонсировал этот ролик в Instagram Stories.

— Прочел комментарии и вспомнил, что в голос Александра Григорьевича нужно добавлять сиплость. А я забыл! Короче, вы слушайте и представляйте, что я его более похоже представляю, с сиплостью. Я умею, просто разучился.

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Когда: 1 апреля 2021 года, 19.00
Где: Дворец Республики
Сколько: от 35 до 170 рублей

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Теги: Минск
 
 
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