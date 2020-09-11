|
«Они кричат "уходи!" не мне, а 2020 году». Галкин спародировал Лукашенко и его звонок Путину
Источник материала: Tut.by
У Максима Галкина вышла новая пародия по следам актуальных событий. Она строится вокруг видесозвона Александра Лукашенко и Владимира Путина, в котором президенты соседних стран обсуждают перехваченные разговоры, выборы, белорусов, которые выходят на улицы и кричат «уходи!», а также подделанные бюллетени и пандемию.
По сюжету, Лукашенко звонит Путину, чтобы рассказать о содержании перехваченных разговоров Навального, Меркель, Трампа — их удалось перехватить после успешной
Еще есть такой диалог.
— Да и чего, скажите, они митингуют? — вопрошает «Лукашенко».
— Говорят, подделывали бюллетени, — отвечает «Путин».
— Кто, я? Я ж бы столько не успел.
— Может, люди помогали?
— А если люди помогали, значит, не вся Беларусь против меня, значит, нужен еще Батька Беларуси.
Сам Максим Галкин так анонсировал этот ролик в Instagram Stories.
— Прочел комментарии и вспомнил, что в голос Александра Григорьевича нужно добавлять сиплость. А я забыл! Короче, вы слушайте и представляйте, что я его более похоже представляю, с сиплостью. Я умею, просто разучился.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Максима Галкина вышла новая пародия по следам актуальных событий. Она строится вокруг видесозвона Александра Лукашенко и Владимира Путина, в котором президенты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)