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Беларусь примет участие в военном учении «Кавказ-2020» в России

11.09.2020 14:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия пригласила для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» военнослужащих из Беларуси, Армении, Китая, Мьянмы, Пакистана, Азербайджана и Ирана. Об этом РИА "Новости" сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Министерство обороны РБ

В пресс-службе Южного военного округа рассказали ТАСС, что в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября, примут участие более 12 тысяч человек, в том числе около тысячи иностранных военнослужащих.

Учение пройдет в два этапа: на первом органы военного управления спланируют боевые действия в условной военно-политической обстановке. На втором этапе планируются совместные боевые действия многонациональной группировки войск.

Командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа. Основные действия развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Учения позволят оценить способность Южного военного округа обеспечить военную безопасность на юго-западе России.

 
 
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Командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа.
 
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