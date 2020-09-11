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Беларусь примет участие в военном учении «Кавказ-2020» в России
Источник материала: Tut.by
Россия пригласила для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» военнослужащих из Беларуси, Армении, Китая, Мьянмы, Пакистана, Азербайджана и Ирана. Об этом
В пресс-службе Южного военного округа рассказали
Учение пройдет в два этапа: на первом органы военного управления спланируют боевые действия в условной военно-политической обстановке. На втором этапе планируются совместные боевые действия многонациональной группировки войск.
Командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа. Основные действия развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Учения позволят оценить способность Южного военного округа обеспечить военную безопасность на юго-западе России.
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Командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа.
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