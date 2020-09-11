Беларусь примет участие в военном учении «Кавказ-2020» в России

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Россия пригласила для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» военнослужащих из Беларуси, Армении, Китая, Мьянмы, Пакистана, Азербайджана и Ирана. Об этом РИА "Новости " сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Министерство обороны РБ

В пресс-службе Южного военного округа рассказали ТАСС , что в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября, примут участие более 12 тысяч человек, в том числе около тысячи иностранных военнослужащих.

Учение пройдет в два этапа: на первом органы военного управления спланируют боевые действия в условной военно-политической обстановке. На втором этапе планируются совместные боевые действия многонациональной группировки войск.

Командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа. Основные действия развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Учения позволят оценить способность Южного военного округа обеспечить военную безопасность на юго-западе России.