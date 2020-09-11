Посмотрите, что случилось с Volvo V60 после переворотов на скорости 120 км/ч

Источник материала: Tut.by

Что произойдет с Volvo V60, которая перевернется на скорости 120 км/ч? Реальный краш-тест автомобилю в конце августа непроизвольно устроили на трассе М6, пишет « АвтоГродно ».





— Авария произошла на 85-м километре трассы М6 в последних числах августа. В то утро шел сильный ливень, на асфальте была водная пленка. После опережения и при возвращении в правую полосу случилось аквапланирование. Была допущена ошибка — слишком резкое возвращение в свою полосу. В результате заднюю часть автомобиля стало сносить, и на скорости в 120 км/ч управление было потеряно. Volvo слетела с трассы и дважды перевернулась в кювете. Во время переворота машина прокатилась через приличный валун, от которого осталась вмятина на крыше, потом еще через один камень и снесла ограждение для диких животных, — рассказал изданию водитель.

В салоне мужчина находился один, у него — ни единой царапины. В Volvo сработали все подушки безопасности, а жизненное пространство авто практически не уменьшилось. Двери открылись легко. Автомобиль даже завелся и мог ехать своим ходом.





— Как позже выяснилось, в крыше установлены три ребра жесткости, — добавил владелец Volvo.

Также сообщается, что автомобиль 2018 года выпуска, он на КАСКО. Ущерб в страховой компании оценили в 83 000 рублей.