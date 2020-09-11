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Лукашенко об экономической ситуации: Нет никакой катастрофы
Источник материала: Myfin
«Вспомните, что было четверть века назад, и что мы имеем теперь, – заметил Александр Лукашенко. – Я тогда еще предлагал – давайте, не будем ничего ломать, ведь мы стоим на плечах гигантов. И надо развивать то, что есть. У нас есть МАЗ, БЕЛАЗ, развивающееся сельское хозяйство».
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Александр Лукашенко считает, что в экономике никакой катастрофы нет. А реформы можно проводить и без приватизации. Об этом он заявил сегодня на встрече с учеными в...
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