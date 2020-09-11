«Выпускайте нашу Машу!» Обращение, которое не успел озвучить Максим Знак, зачитала сестра Колесниковой

Источник материала: KYKY

Утром 9 августа силовики задержали представителя президиума КС, юриста Максима Знака. В тот момент, когда люди в масках ломились в штаб Виктора Бабарико, Максим записывал видео в поддержку Марии Колесниковой (на тот момент никто не знал, где вообще она находится). Знак не успел закончить видео, но сумел отправить текст своего обращения коллегам.

Сегодня штаб Бабарико опубликовал этот текст – его зачитала для беларусов сестра Колесниковой, Татьяна Хомич:

Напомним, Мария Колесникова и Максим Знак задержаны в качестве подозреваемых по делу о попытке захвата власти. Адвокаты представителей президиума КС категорически не согласны с этим обвинением.