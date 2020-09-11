Посольство Швеции в Минске находится в осаде белорусских силовиков

Источник материала: АФН

Белорусские силовики окружили посольство Швеции в Беларуси в надежде отловить на выходе из посольства укрывающихся там двух жителей Витебска.

Как сообщает Наша Нива, Владислав Кузьмич и его отец Виталий сейчас находятся на территории посольства Швеции в Минске.

Силовики пытались задержать Кузьмичей еще 6 сентября на митинге в Минске, распыляли слезоточивый газ и избивали дубинками. Сыну удалось освободить отца, но, опасаясь преследований, Кузьмичи скрывались четыре дня.

Сегодня они пытались попасть в посольство Швеции в Минске, чтобы попросить убежища. Поскольку их не пустили, они перепрыгнули через забор.