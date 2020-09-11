ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следственный комитет завел еще одно уголовное дело за «массовые беспорядки» в Минске. На этот раз по событиям 6 сентября

11.09.2020 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

— По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок 6 сентября в Минске, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта, учреждениий и организаций возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса.


Тех, кто бил стекла, видимо, признают потерпевшими?


Подозреваемыми в совершении вышеуказанного преступления признано четверо граждан в возрасте от 18 до 32 лет. Кроме этого, 18-летняя девушка в связи с повреждением специального средства путем нанесения баллончиками с лакокрасочным веществом надписей признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по статье «хулиганство».
 
В Следственном комитете отмечают, что  результате остановки транспортного движения в ходе массовых беспорядков в Минске коммунальному предприятию причинен ущерб более 30 тысяч рублей.
 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
— По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок 6 сентября в Минске, сопряженных с явным неповиновением...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Выпускайте нашу Машу!» Обращение, которое не успел озвучить Максим Знак, зачитала сестра Колесниковой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика