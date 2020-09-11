Костусев назвал подписание резолюции политпартиями о проведении новых выборов шагом в общенациональному диалогу









«Очень важно, что заявление было подписано как оппозиционными партиями, так и неоппозиционными структурами, активно участвовавшими в работе избирательных комиссий на прошедших выборах. Это заявление не заменяет диалог гражданского общества с властью, а является свидетельством, что такой диалог возможен. Освобождение всех задержанных и начало расследования убийств, пыток и избиений мы видим в качестве предварительного условия для этого диалога», - подчеркнул председатель Партии БНФ.





Напомним, представители 10 из 15 официально зарегистрированных в Беларуси партий подписали резолюцию, в которой потребовали от всех госорганов принять меры по «прекращению насилия в отношении граждан, реализующих свое конституционное право на мирные протесты».





Так, подписи под текстом поставили представители как оппозиционных так и проправительственных партий, в частности Белорусской социал-демократической партии (ГРАМАДА), Объединенной гражданской партии, Партии БНФ, Республиканской партии, Партии труда и справедливости, Социал-демократической партии Народного Согласия и других.