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Костусев назвал подписание резолюции политпартиями о проведении новых выборов шагом в общенациональному диалогу

11.09.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Партии БНФ Григорий Костусев заявил, что подписание резолюции политпартиями с требованием от всех госорганов принять меры по «прекращению насилия в отношении граждан, реализующих свое конституционное право на мирные протесты» является совместной позицией к общенациональному диалогу. Об этом cообщает пресс-служба Партии БНФ.



«Очень важно, что заявление было подписано как оппозиционными партиями, так и неоппозиционными структурами, активно участвовавшими в работе избирательных комиссий на прошедших выборах. Это заявление не заменяет диалог гражданского общества с властью, а является свидетельством, что такой диалог возможен. Освобождение всех задержанных и начало расследования убийств, пыток и избиений мы видим в качестве предварительного условия для этого диалога», - подчеркнул председатель Партии БНФ.

Напомним, представители 10 из 15 официально зарегистрированных в Беларуси партий подписали резолюцию, в которой потребовали от всех госорганов принять меры по «прекращению насилия в отношении граждан, реализующих свое конституционное право на мирные протесты».

Так, подписи под текстом поставили представители как оппозиционных так и проправительственных партий, в частности Белорусской социал-демократической партии (ГРАМАДА), Объединенной гражданской партии, Партии БНФ, Республиканской партии, Партии труда и справедливости, Социал-демократической партии Народного Согласия и других.
 
 
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Председатель Партии БНФ Григорий Костусев заявил, что подписание резолюции политпартиями с требованием от всех госорганов принять меры по «прекращению насилия в...
 
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