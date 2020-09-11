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Доллар и евро завершили торги 11 сентября очередным падением

11.09.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Валютная корзина на торгах в пятницу подешевела на 0,19% и сделала это уже девятый раз подряд. На всех без исключения сентябрьских торгах белорусский рубль дорожал к корзине валют.

С начала недели значение валютной корзины снизилось на 1,24%, а с начала месяца уже на 2,91%.

Курс доллара обвалился ещё на 0,0166 BYN до 2,5992 BYN/USD. С начала сентября американец подешевел на 0,0556 BYN.

Объём торгов в последний рабочий день недели вырос до 30 млн. долларов. Общий объём торгов за текущую неделю превысил 110 млн. долларов, а на пике валютной паники 25 августа объём торгов всего за один день составил более 112 млн. USD.

Курс евро упал на 0,0161 BYN до 3,0785 BYN/EUR. Евровалюта непрерывно дешевеет уже восьмой раз подряд. Суммарное снижение за это время составило 0,0822 BYN. Стоимость евро опустилась до минимума за 17 дней.

С начала месяца курс евро обвалился на 0,0813 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0079 BYN до 3,4708 BYN/100 RUB. С начала сентября сотня российских рублей подешевела уже на 0,1261 BYN.

Итоги недели на валютном рынке Беларуси

Уже вторую неделю подряд белорусский рубль завершает укреплением сразу ко всем основным валютам:

курс доллара −0,0350 BYN (−1,33%);
курс евро −0,0426 BYN (−1,36%);
курс российского рубля −0,0389 BYN (−1,11%);
валютная корзина −1,24%.

Центробанк России

Российский рубль сегодня на бирже в Москве укрепляется к евро и доллару. Это позволило Банку России установить официальные курсы на завтра на более низком уровне.

Курс доллара упал сразу на 64 копейки до 74,8896 RUB/USD.

Курс евро снизился на 63 копейки до 88,6768 RUB/EUR.

Итоги недели на валютном рынке России

Российский рубль завершил неделю небольшим укреплением к основным валютам:

доллар −0,2927 RUB (−0,39%);
евро −0,3616 RUB (−0,41%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Валютная корзина на торгах в пятницу подешевела на 0,19% и сделала это уже девятый раз подряд. На всех без исключения сентябрьских торгах белорусский рубль дорожал к...
 
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