PandaDoc заявляет о блокировке счетов компании и невозможности выплаты зарплаты и налогов

Международная IT-компания PandaDoc заявляет о блокировке счетов минского офиса, из-за чего нет возможности выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, а также налоги и отчисления в Фонд социальной защиты населения.

При этом, как подчеркивается в заявлении PandaDoc, которое размещено на сайте savebelarusit.org , у правоохранительных органов к компании «на текущий момент претензий нет».

В PandaDoc напомнили, что 2 сентября в минском офисе компании прошли обыски, во время которых внутри были заблокированы более 20 сотрудников, семь из которых были задержаны для допроса.

К некоторым сотрудникам с обысками пришли домой и забрали их оттуда. Задержаны главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.

«Сейчас, четыре невиновных человека находятся в СИЗО более недели, их допрашивают без адвокатов», — подчеркивается в заявлении.

Сотрудникам PandaDoc инкриминируется статья 210 ч.4 УК («Хищение в особо крупном размере»). Суть данной статьи заключается в том, что арестованные сотрудники, злоупотребив своими служебными полномочиями, завладели каким-то имуществом в особо крупном размере или в составе организованной группы.

В PandaDoc предполагают, что возможно, речь идет о возврате сумм налоговых вычетов по НДС или о реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам.

Компания заверяет, что о неправомерном возврате налоговых вычетов по НДС речи быть не может, так как «этот процесс строго регулируется государством». PandaDoc готова публично предоставить все необходимые документы и юридическое заключение по всем вопросам.

«Мы — успешная технологическая компания, с головным офисом в Калифорнии и очень известными инвесторами, среди которых Microsoft, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), известные фонды Кремниевой долины. Каждый год компания проходит обязательный аудит. Зарплаты любого из задержанных существенно превышает размер якобы вменяемых хищений (около 107 тысяч рублей. — БелаПАН.), а потому обвинение в распределении эквивалента 40 тысяч USD при риске получить от 5 до 12 лет, не имеет вообще никакого смысла», — заявляет компания.

Международная компания подала жалобы на все неправомерные действия правоохранителей. Уголовное преследование против минского офиса в PandaDoc связывают с частной инициативой со-основателя компании Микиты Микадо по поддержке бывших силовиков, решившим покинуть правоохранительные органы по морально-этическим соображениям.

«Мы в PandaDoc всегда гордились тем, что мы из Беларуси. Мы старались показать преимущества Беларуси на всех инвестиционных встречах. Мы привлекли много денег в Беларусь и рассказывали про наш технологический талант очень многим людям из многих стран. Мы делились своим опытом с индустрией, проводили технологические конференции, помогали учителям и делали хакатоны. Мы создали одну из самых сильных B2B SaaS продуктовых команд в Европе, создали 250 рабочих мест в Минске с планами на еще 50 до конца года. За последнюю неделю все это было перечеркнуто», — отмечается в заявлении.

Также в компании считают, что преследованием PandaDoc «создан юридический прецедент, который позволяет прийти к любой ИТ-компании, которая вернула НДС, и арестовать ее сотрудников».

«Фактически, почти всем ИТ-компаниям можно предъявить такие же обвинения, — подчеркивается в заявлении. — Началась волна переезда ИТ-компаний в другие, более предсказуемые юрисдикции, где такого произойти не может: 6,5% ВВП улетучивается на наших глазах. Не говоря уже про негодование ИТ-сообщества, потерю инвестиционной привлекательности и многолетней работы отрасли, которая рушится на глазах».