За двадцать лет Беларусь потеряла 631 тысячу человек

Белстат опубликовал данные по итогам переписи населения Беларуси, проведенной в октябре 2019 года.

Представлены данные о численности населения, постоянно проживающего на территории страны, а также о его составе по полу, возрасту, состоянию в браке, уровню образования, национальностям, владению языками и источникам средств к существованию.





Минск растет, регионы теряют

По данным прошлогодней переписи, численность населения Беларуси составила 9 413 446 человек. С 2009 года она сократилась на 90 361 человека, с 1999 года — на 631 791 человека.

Городское население в 2019 году составило 7 299 989 человек, в том числе 3 346 946 мужчин и 3 963 043 женщины. На селе проживает 2 113 457 человек, в том числе 1 004 527 мужчин и 1 108 930 женщин. За 10 лет городское население выросло на 235 460, сельское сократилось на 325 821 человека.

Население Минска в 2019 году составило 2 018 281 человек (в 2009-м — 1 836 808), Брестской области — 1 348 115 (1 401 177), Витебской — 1 135 731 (1 230 821), Гомельской — 1 388 512 (1 440 718), Гродненской — 1 026 816 (1 072 381), Минской — 1 471 240 (1 422 528), Могилевской — 1 024 751 (1 099 374).

Наибольшее количество населения (781 253) приходится на возрастную группу 30—34 года, наименьшее (227 859) — 75—79 лет. Средний возраст населения Беларуси составил 40,7 года, у мужчин — 38 лет, а у женщин — 43,1 года. Самый возрастной регион — Витебская область (42,5), молодой — Минск (39,3).

5 420 271 человек находится в трудоспособном возрасте. 1 683 957 человек — младше, а 2 309 218 — старше трудоспособного возраста. За десять лет трудоспособное население сократилось на 432 555 человек.

Белорусы, русские, поляки…

По данным переписи, 84,9% населения страны, или 7 990 719 человек, назвали себя белорусами. Их доля выросла на 1,2 процентного пункта в сравнении с переписью 2009 года и на 3,7 п.п. в сравнении с переписью 1999 года.

Доля русских составила 7,5% населения, или 706 992 человека. За 10 лет их доля сократилась на 0,8 п.п, а за двадцать — на 3,9 п.п.

Далее следуют поляки — 3,1% населения, или 287 693 человека. Доля поляков не изменилась за десять лет, а за 20 — снизилась на 0,8 п.п.

Доля украинцев составила 1,7%, или 159 656 человек. За 10 лет их доля не изменилась, за 20 — снизилась на 0,7 п.п.

Согласно данным переписи, в Беларуси также проживает 13 705 евреев, или 0,1% численности населения, в 2009 году их доля также составляла 0,1%, в 1999-м — 0,3%.

Также в Беларуси проживают армяне, татары, цыгане, азербайджанцы, литовцы, туркмены (по 0,1%), немцы, грузины, молдаване, латыши, узбеки, казахи, арабы и таджики (по менее чем 0,1%).

Своим родным языком белорусский назвали 61,2% белорусов (за 10 лет +0,4 п.п.), а 38,1% — русский (+1,1 п.п.). Среди русских родным языком назвали белорусский 2,9%, 96,8% — русский.

Среди поляков, проживающих в Беларуси, 54,5% считают родным белорусский, 38,5% — русский и 6,7% — польский. Среди украинцев родным украинский назвали 29,1%, 8,2% — белорусский и 62,4% — русский. Среди евреев национальный язык назвали родным 3,2%, 11,5% — белорусский, а 83,6% — русский.

64,1% населения страны использует в домашнем обиходе русский язык, а 31,7% — язык своей национальности.

При переписи населения 2019 года, как и при предыдущих переписях, ответы на вопрос о национальности вносились в переписные листы со слов респондентов по их самоопределению и желанию. Национальность детей определялась родителями. В перечень национальностей, приведенный в бюллетене, включены национальности с наибольшей численностью населения, проживающего в Беларуси.

В качестве родного языка учитывался язык, который сам респондент считал родным. При затруднении респондента определить свой родной язык таковым считался язык, который был усвоен первым в раннем детстве. В качестве языка, на котором респондент разговаривает дома, учитывался язык, используемый для общения в семье или в быту. Малолетним детям родной язык и язык, на котором обычно разговаривают дома, определялся родителями.

Женатых меньше, чем замужних

Состоящими в браке себя назвали 3 533 358 мужчин и 4 286 433 женщины.

По данным переписи, в Беларуси 2 055 139 человек имеют высшее образование (247 на 1000 населения), 2 388 982 (287) — среднее специальное, 979 305 (118) — профессионально-техническое, 1 767 729 (212) — общее среднее, 481 139 (58) — общее базовое, 576 085 (69) — начальное, 21 030 (3) — имеет послевузовское образование.

51,2% жителей Беларуси работают по найму, 4,2% назвали себя самозанятыми, 28,3% являются пенсионерами, 24,5% находятся на иждивении у других людей.

Как пояснили в Белстате, в соответствии с рекомендациями Европейской экономической комиссии ООН, сбор данных о семейном положении осуществлялся в отношении лиц в возрасте 15 лет и старше. При этом к состоящим в незарегистрированных отношениях отнесены респонденты, совместно проживающие в одном домохозяйстве и состоящие в фактических брачных отношениях, которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке.

При проведении переписи населения учитывался самый высокий из полученных респондентом уровень образования.