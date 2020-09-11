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Лукашенко рассказывает страшилки

11.09.2020 15:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За последние несколько недель «все ясно увидели», что в среде молодежи есть те, кто «пребывает в невежестве по поводу недавнего прошлого», заявил Александр Лукашенко 11 сентября на встрече с представителями научной интеллигенции в Национальной академии наук.

Лукашенко рассказывает страшилки
Фото president.gov.by

«Да, они не могут знать всех невзгод лихих 90-х, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Хотя об этом могли бы им рассказать родители, да и мы тоже. Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее. Что можно разделить людей на правильных и неправильных, угробить экономику, в угоду чужим интересам отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости».

«Но вы же понимаете, что жизнь — не ролик из интернета. Назад не отмотаешь», — добавил он.

По его словам, «достаточно посмотреть на страны, которые прошли через горнило цветных революций и остались в состоянии тлеющих конфликтов или, что еще страшнее, гражданской войны».

«Отрезвление наступает всегда. Главное, чтобы не было поздно», — заявил Лукашенко.

 
 
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За последние несколько недель «все ясно увидели», что в среде молодежи есть те, кто «пребывает в невежестве по поводу недавнего прошлого», заявил Александр...
 
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