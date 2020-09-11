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СК возбудил уголовное дело по событиям 6 сентября в Минске

11.09.2020 15:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственный комитет возбудил уголовное дело по событиям 6 сентября в Минске, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в тот день в Минске прошел многотысячный Марш единства. В отличие от предыдущих воскресных акций отмечались брутальные задержания мирных демонстрантов.

СК возбудил уголовное дело по событиям 6 сентября в Минске

«В результате остановки транспортного движения в ходе массовых беспорядков в Минске коммунальному предприятию причинен ущерб более 30 тысяч рублей, — говорится в сообщении. — По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный̆ порядок 6 сентября в Минске, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта, учреждений и организаций возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса».

Подозреваемыми в совершении вышеуказанного преступления признаны четверо граждан в возрасте от 18 до 32 лет.

«Кроме этого, 18-летняя девушка в связи с повреждением специального средства путем нанесения баллончиками с лакокрасочным веществом надписей признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по статье «хулиганство», — отмечается в сообщении.

Речь идет о девушке, которая разрисовала цельнометаллические щиты заграждения возле Дворца независимости.

СК возбудил уголовное дело по событиям 6 сентября в Минске

Пресс-служба СК сообщает, что «видеоматериалы, размещенные в интернете» приобщены к материалам уголовного дела, следователи продолжают их изучать.

«Следственный комитет в очередной раз обращается к гражданам. Не поддавайтесь на провокации организаторов беспорядков, задумайтесь о последствиях ваших действий, будьте благоразумными. Напоминаем, что за подобные противоправные действия непременно наступит уголовная ответственность, а на плечи обвиняемых ляжет необходимость возмещения материального вреда. В ближайшее время соответствующие материалы для решения вопроса о предъявления исковых требований будут направлены в прокуратуру», — говорится в сообщении СК.

Следует отметить, что 6 сентября в районе Немиги произошел инцидент с участием начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николаем Карпенковым, который дубинкой разбил стеклянные двери в кофейне. Как пояснили позже в МВД, это было сделано для того, чтобы задержать участников марша, которые укрылись в кофейне.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по событиям 6 сентября в Минске, сообщает пресс-служба ведомства.
 
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