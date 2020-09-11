Эксперт: у Беларуси есть один покровитель, и ничего обидного в этом нет

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт: у Беларуси есть один гарантированный покровитель и ничего обидного в этом нет

В условиях глобального кризиса, который измеряется и экономикой, и пандемией, и кризисами государственного устройства, когда меняются традиционные формы организации власти (в том числе, и в странах с устойчивой демократией, таких как Германия и Франция), встреча лидеров Беларуси и России приобретает особый, судьбоносный смысл, считает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.

"Как только Республика Беларусь начала демонстрировать определенную многовекторность, не сразу, но весьма ощутимо обозначились некоторые проблемы, и сегодня мы можем отчетливо наблюдать как выглядит белорусская многовекторность в Киеве, Варшаве и Вильнюсе. Сколько еще ключей от "белорусского дома" нужно раздать белорусской оппозиции, чтобы в Минске поняли ― суверенитет Беларуси в современном, адекватном его понимании, имеет одного гарантированного спонсора, одного гарантированного покровителя, и ничего обидного в этом нет, как нет ничего обидного в том, что при всей независимости Канады, ее военной, экономической и политической самостоятельностью занимаются Соединенные Штаты, а не британская королева, которая, де-юре, до сих пор является главой канадского государства", ― отметил Межевич.

По мнению эксперта, главным залогом успеха предстоящей встречи станет настоящее желание договариваться, с максимальным учетом взаимных интересов, что не всегда, в последнее время, наблюдалось с белорусской стороны.

Комментарий известного политического эксперта Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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