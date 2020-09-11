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Эксперт: у Беларуси есть один покровитель, и ничего обидного в этом нет

11.09.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Эксперт: у Беларуси есть один гарантированный покровитель и ничего обидного в этом нет

В условиях глобального кризиса, который измеряется и экономикой, и пандемией, и кризисами государственного устройства, когда меняются традиционные формы организации власти (в том числе, и в странах с устойчивой демократией, таких как Германия и Франция), встреча лидеров Беларуси и России приобретает особый, судьбоносный смысл, считает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич. 

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"Как только Республика Беларусь начала демонстрировать определенную многовекторность, не сразу, но весьма ощутимо обозначились некоторые проблемы, и сегодня мы можем отчетливо наблюдать как выглядит белорусская многовекторность в Киеве, Варшаве и Вильнюсе. Сколько еще ключей от "белорусского дома" нужно раздать белорусской оппозиции, чтобы в Минске поняли ― суверенитет Беларуси в современном, адекватном его понимании, имеет одного гарантированного спонсора, одного гарантированного покровителя, и ничего обидного в этом нет, как нет ничего обидного в том, что при всей независимости Канады, ее военной, экономической и политической самостоятельностью занимаются Соединенные Штаты, а не британская королева, которая, де-юре, до сих пор является главой канадского государства", ― отметил Межевич.

По мнению эксперта, главным залогом успеха предстоящей встречи станет настоящее желание договариваться, с максимальным учетом взаимных интересов, что не всегда, в последнее время, наблюдалось с белорусской стороны.

Комментарий известного политического эксперта Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Важнейшие аспекты предстоящей встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина рассматривает известный эксперт Николай Межевич.
 
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