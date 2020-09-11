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В Мингорисполкоме предлагают отпраздновать День города на субботнике

11.09.2020 15:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В этом году власти Минска решили отпраздновать День города скромно, без лишнего пафоса. Сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку,  они сделали выбор в пользу «локальных акций, выставок и тематических уроков», а не традиционных массовых гуляний. Но о главном все-таки не забыли: речь, конечно, о субботниках. Завтра они пройдут во всех районах столицы, сообщили БЕЛТА  в пресс-службе Мингорисполкома.

Субботний движ начнется с митингов в поддержку безопасности и спокойствия в белорусской столице. После этого активисты в лице представителей районных администраций, учреждений образования, трудовых коллективов, общественных объединений и, конечно, молодежь (куда ж без нее?) приведут в порядок городские территории, высадят деревья и кустарники.

Во Фрунзенском районе в парке «Тиволи» эти самоотверженные люди очистят тротуары и дорожки, обрежут деревья. На территории аллеи по улице Неманской и сквера Брикета покрасят скамейки и уберут мусор. 120 человек займутся обустройством и уборкой воркаут-площадки для взрослых, территории и дорожек в парке «Дививелка». В сквере Тучинский во время субботника планируется очистить околопрудную территорию и покрасить стены, а на склоне у Ледового дворца спорта Минской области высадить цветы в виде государственного флага. А еще — убрать экотропу возле храма святителя Николая Японского.

В Центральном районе инициативная прослойка населения приведет в порядок территорию и объекты мемориального комплекса «Масюковщина», а в Октябрьском — займется очисткой от мусора и сухостоя в 4-м Брестском переулке напротив дома №26.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году власти Минска решили отпраздновать День города скромно, без лишнего пафоса. Сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку,  они сделали...
 
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