Мужчина заплатит 540 рублей за оскорбление милиционера в «Одноклассниках»

Источник материала: Onliner

Telegram-канал «Милиция Витебщины» сообщил об установлении пользователя «Одноклассников», который под фотографией милиционера из Дубровно оставил оскорбительный комментарий из двух слов.

Мужчина, как объяснил, думал, что останется неизвестным, а мотивом стали сообщения в Telegram-каналах. Но управление по Витебской области ГУСБ (главное управление собственной безопасности) МВД установило его личность.

Суд Октябрьского района Витебска оштрафовал пользователя «Одноклассников» на 20 базовых величин по статье «Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий».