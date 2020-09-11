Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка Надежда Скардино достойно ответила Тихонову

Источник материала: Ежедневник

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино ответила Александру Тихонову, который назвал поддержавших протест спортсменов нахлебниками.

«Это позиция нахлебников. Они понятия не имеют, что такое заработать копейку», - сказал Тихонов о спортсменах, поддержавших протесты.

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино нашла что на этот ответить.

«Александр Иванович, неужели вы думаете, что материальные ценности для человека должны быть выше моральных? Раз тебе платят зарплату, значит, ты обязан молчать о происходящем в стране? Если так, то, поверьте, это не лучшее качество человека.

Спортсмен такой же гражданин, как и все, и имеет право высказывать гражданскую позицию. Тем более в данной ситуации спортсмены поддерживают людей, которые платят те самые налоги в бюджет, что потом идут на строительство стадионов. Людей, которые пострадали за этот месяц.

И спортсмены, кстати, тоже. Получается, политика присутствует в жизни спортсменов. Но при этом они должны быть вне политики, как сейчас им советуют.

Что же касается нашей пользы для общества, то, думаю, она несомненна — своими победами мы радуем людей и укрепляем имидж государства. Мне странно сталкиваться с такими упреками от бывшего спортсмена.

Следуя этой логике, вы тоже были нахлебником, который только тратил бюджетные средства и не приносил пользы государству? Зачем же вы тогда надеваете с гордостью свой пиджак с медалями, если, по вашему мнению, эти победы ничего не стоят для страны?

А еще хочу напомнить вам, что в демократической стране любой человек имеет право на свое мнение. И спортсмены его высказали. Это наше конституционное право, которое никто не вправе отнять.

Кто-то высказывается в поддержку действующей власти – и также имеет на это полное право. А я просто не могу молчать в ситуации, когда стольких людей лишают свободы.

Пострадавшие подают заявления, но ни одного дела о превышении силовиками полномочий пока не заведено. Об этом много пишут в швейцарской прессе, показывают по телевидению — сейчас Беларусь здесь самая популярная тема.

Люди пребывают в шоке от всех этих публикаций и фотографий, им трудно поверить, что все это может происходить в европейской стране», – заявила Надежда Скардино.