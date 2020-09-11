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Милиция опрашивает работников барановичского авиазавода, которые подписали письмо за честные выборы

11.09.2020 15:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах милиция опрашивает работников ОАО "558-й авиационный ремонтный завод", которые подписали открытое письмо местным властям с требованиями освободить политзаключенных и провести честные выборы, сообщает Intex-press. 


Фото читателя Intex-press

Силовики пришли на производство 11 сентября. На беседу они приглашали работников, которые подписали открытое письмо местным властям. В обращении они, в частности, требовали освободить политзаключенных и провести честные выборы.

Бумагу на имя председателя Барановичского горисполкома Юрия Громаковского подписали 378 человек.

В пресс-службе УВД Брестского облисполкома TUT.BY подтвердили, что работников завода опрашивают в рамках проверки. За подробностями нам посоветовали обратиться в администрацию завода и межрайонную прокуратуру.

Заместитель директора предприятия по идеологической, кадровой работе и общим вопросам Иван Деркач по телефону комментировать ситуацию отказался. Такой же ответ мы получили от Барановичского межрайонного прокурора Александра Карлюка.

 
 
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