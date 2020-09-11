Терапевт объясняет, к чему может привести остаточный кашель

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Сухой кашель может указывать не только на ОРВИ или грипп. Что делать, если кашель никак не проходит? Перед сезоном простуд на вопросы отвечает врач-терапевт Наталья Козлова.

Наталья Козловаврач-терапевт высшей категории медицинского центра «Кравира»

Как определить сухой кашель? Любой кашель — это резкий выдох через рот, происходящий из-за раздражения слизистой. Роль и сухого, и влажного кашля в том, чтобы очищать органы дыхания от ненужных мельчайших веществ и избавляться от того, что блокирует носовые проходы. Сухой кашель называют непродуктивным, так как во время его не происходит выделение мокроты, но человека могут тревожить першение в горле или раздражение внутри глотки. В зависимости от того, какое заболевание провоцирует его появление, сухой кашель может проявляться с разной интенсивностью и длиться меньше трех или дольше восьми недель.

Из-за чего он появляется? Во-первых, сухой кашель может быть связан непосредственно с заболеваниями легких и бронхов. Он может появиться при бронхите, пневмонии, бронхиальной астме, туберкулезе и пр. Вторая категория причин более широкая и не связана с легкими и бронхами. Непродуктивный кашель может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой (например, он бывает при хронической сердечной недостаточности, легочной гипертензии), болезни лор-органов (тонзиллит, фарингит, гайморит часто сопровождаются непродуктивным кашлем). Он встречается и при таких инфекционных заболеваниях, как грипп, ОРВИ. Есть и бытовые факторы, которые провоцируют кашель — в первую очередь это курение, которое раздражает дыхательные пути. Сюда же отнесем использование бытовой химии. Иногда он может быть побочным действием при приеме лекарственных препаратов. Регулярный сухой кашель может указывать на патологию органов средостения, располагающихся между правой и левой плевральными полостями (сердце, трахея, крупные вены и др.).

Когда в норме проходит сухой кашель? При вирусных заболеваниях он может проходить сам за 7−10 дней. Непроходящий кашель (больше трех недель) говорит о том, что заболевание прогрессирует — и связан он может быть не только с верхними дыхательными путями, но и с работой сосудов, сердца, эндокринной системой. Хроническим принято считать бронхоспазм — он сохраняется от восьми и более недель. Его зачастую дополняют и другие симптомы: общая слабость, плохой сон, изменение психологического состояния, потливость, недержание мочи.

Остаточный сухой кашель — это нормально? Кашель может сохраняться неделю-полторы после перенесенной респираторной вирусной инфекции, но его интенсивность должна становится меньше. Частые причины затянувшегося после ОРВИ кашля — вторичный бронхообструктивный синдром (БОС) или патология верхних дыхательных путей. Бронхи могут быть гиперреактивны, находиться в состоянии постоянной готовности отреагировать на любой раздражитель. Спазм бронхов в редких случаях может пройти и без лечения, но не исключено, что в дальнейшем запущенный случай может перерасти в бронхиальную астму или хронический обструктивный бронхит. Если человек продолжает кашлять, если на фоне кашля он чувствует боли в груди, нехватку воздуха или незавершенность выхода, вдоха, то ему необходимо обратиться к врачу.

Что поможет избавиться от сухого кашля? Нужно установить, почему появился сухой кашель, а только потом назначать лечение. Если это следствие аллергии, то купировать его можно при помощи антигистаминных средств (при этом исключается контакт с аллергенами, например, соблюдается диета). Если же сухой кашель появился из-за заболеваний легких или бронхов, ОРВИ, то при лечении могут использоваться антибактериальные (назначаются врачом при повышенной температуре, воспалительном процессе) и противовирусные препараты, ингаляции (облегчают приступы, особенно когда кашель появился из-за бронхиальной астмы).

Почему нельзя лечить сухой и влажный кашель одними и теми же препаратами? При влажном кашле есть мокрота, а значит ее нужно не только разжижать, но и быстро выводить из организма. Поэтому при влажном кашле, как правило, используются муколитические и отхаркивающие средства.

Какие домашние методы помогут в лечении сухого кашля? С народными методами нужно быть осторожными, так как при лечении важно знать причину кашля. Однако облегчить першение могут помочь молоко с медом или инжиром, отвар трав (можно использовать листья подорожника, измельченные плоды шиповника, цветки аптечной ромашки). Можно использовать любую щелочную минеральную воду — ее хорошо добавить в кипящее молоко.