Кремль: Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи

Источник материала: АФН

Кремль уточнил, что анонсированная на 14 сентября встреча Лукашенко и Путина пройдет не в Москве, а в Сочи.

«Президенты обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить перспективам интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях», - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Сегодня Путин провел совещание с Советом безопасности, на котором детально обсудил подготовку к переговорам c Лукашенко.