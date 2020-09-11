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Лука Модрич: "Левандовски был главным претендентом на "Золотой мяч"

11.09.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хорватский хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич поделился мнением об отмене церемонии вручения «Золотого мяча» в этом году.


 
 
"У людей, которые решили не вручать "Золотой мяч", есть свои причины. Но печально, что футболисты, проведшие невероятный сезон, теперь не имеют возможность выиграть главный личный приз в футболе.

Я знаю, какие чувства испытываешь при победе. Если нужно назвать одного игрока, то Роберт Левандовски — главный претендент на эту награду", — сказал Модрич.
 
 
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Хорватский хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич поделился мнением об отмене церемонии вручения «Золотого мяча» в этом году.
 
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