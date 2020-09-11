|
Лука Модрич: "Левандовски был главным претендентом на "Золотой мяч"
Источник материала: Партизан
Хорватский хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич поделился мнением об отмене церемонии вручения «Золотого мяча» в этом году.
"У людей, которые решили не вручать "Золотой мяч", есть свои причины. Но печально, что футболисты, проведшие невероятный сезон, теперь не имеют возможность выиграть главный личный приз в футболе.
Я знаю, какие чувства испытываешь при победе. Если нужно назвать одного игрока, то Роберт Левандовски — главный претендент на эту награду", — сказал Модрич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорватский хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич поделился мнением об отмене церемонии вручения «Золотого мяча» в этом году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)