



"У людей, которые решили не вручать "Золотой мяч", есть свои причины. Но печально, что футболисты, проведшие невероятный сезон, теперь не имеют возможность выиграть главный личный приз в футболе.





Я знаю, какие чувства испытываешь при победе. Если нужно назвать одного игрока, то Роберт Левандовски — главный претендент на эту награду", — сказал Модрич.